*15:50JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ

鉄鋼が上昇率トップ。そのほか海運業、電力・ガス業、その他製品、繊維業、精密機器なども上昇。一方、卸売業が下落率トップ。そのほか銀行業も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉄鋼 ／ 567.43 ／ 3.57

2. 海運業 ／ 1,139.43 ／ 1.97

3. 電力・ガス業 ／ 347.04 ／ 1.20

4. その他製品 ／ 3,571.32 ／ 1.15

5. 繊維業 ／ 617.17 ／ 1.03

6. 精密機器 ／ 9,622.65 ／ 1.01

7. ガラス・土石製品 ／ 1,106.07 ／ 0.66

8. 非鉄金属 ／ 1,104.7 ／ 0.60

9. 医薬品 ／ 3,397.95 ／ 0.57

10. 食料品 ／ 1,770.08 ／ 0.57

11. 輸送用機器 ／ 3,147.82 ／ 0.56

12. 機械 ／ 2,205.02 ／ 0.56

13. 石油・石炭製品 ／ 1,138.3 ／ 0.56

14. 金属製品 ／ 1,169.75 ／ 0.53

15. 空運業 ／ 229.06 ／ 0.41

16. 小売業 ／ 1,406.41 ／ 0.41

17. 建設業 ／ 1,171.22 ／ 0.40

18. 水産・農林業 ／ 475.55 ／ 0.39

19. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,062.32 ／ 0.38

20. 電気機器 ／ 3,427.69 ／ 0.38

21. ゴム製品 ／ 3,398.02 ／ 0.34

22. パルプ・紙 ／ 441.26 ／ 0.31

23. 陸運業 ／ 1,858.95 ／ 0.30

24. その他金融業 ／ 703. ／ 0.27

25. 化学工業 ／ 2,050.35 ／ 0.26

26. 情報・通信業 ／ 4,872.71 ／ 0.24

27. 保険業 ／ 1,432.58 ／ 0.19

28. 証券業 ／ 370.27 ／ 0.15

29. 鉱業 ／ 432.88 ／ 0.14

30. 不動産業 ／ 1,415.02 ／ 0.14

31. サービス業 ／ 2,552.72 ／ 0.13

32. 銀行業 ／ 205.29 ／ -0.06

33. 卸売業 ／ 2,346.75 ／ -0.25《FA》