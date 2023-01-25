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出来高変化率ランキング（14時台）～ブライトパス、ジャムコがランクイン

2023年1月25日 14:53

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記事提供元：フィスコ

*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ブライトパス、ジャムコがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月25日　14:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4891＞ ティムス　　　　　 　6926800 　543140　 1175.32% 2.35%
＜7912＞ 大日印　　　　　　 　4472200 　509440　 777.87% 14.43%
＜4479＞ マクアケ　　　　　 　413300 　77180　 435.50% 3.35%
＜6330＞ 洋エンジ　　　　　 　628600 　131380　 378.46% 4.51%
＜2117＞ ウェルネオシュガー 　560000 　122800　 356.03% -1.02%
＜1478＞ iS高配当　　　　 　46395 　10254.8　 352.42% 0.45%
＜6594＞ 日本電産　　　　　 　11127900 　2460560　 352.25% -5.56%
＜3935＞ エディア　　　　　 　11314100 　2592840　 336.36% 10.08%
＜4563＞ アンジェス　　　　 　2731800 　727860　 275.32% 6.35%
＜2634＞ 野村SPH有　　　 　174840 　48860　 257.84% -0.43%
＜5805＞ 昭電線HD　　　　 　290500 　84360　 244.36% 1.8%
＜7623＞ サンオータス　　　 　1538000 　447960　 243.33% 12.13%
＜4594＞* ブライトパス　　　 　56059200 　18991000　 195.19% 26.35%
＜7408＞* ジャムコ　　　　　 　451700 　154060　 193.20% 6.64%
＜4425＞* Kudan　　　　 　349500 　119300　 192.96% 5.58%
＜7970＞ 信越ポリマ　　　　 　334400 　116700　 186.55% 1.24%
＜9339＞ コーチ・エィ　　　 　66500 　24520　 171.21% 7.75%
＜2138＞ クルーズ　　　　　 　719200 　267840　 168.52% 2.78%
＜3446＞ ジェイテック　　　 　616900 　233920　 163.72% 8.36%
＜6146＞ ディスコ　　　　　 　392600 　152800　 156.94% -3.22%
<6409>* キトー　　　　　　 　37000 　14500　 155.17% 0%
<2569> 上場NSQA　　　 　363420 　142710　 154.66% -0.98%
<9565> ウェルプレイドR　 　602300 　249940　 140.98% 4.52%
<8848> レオパレス21　　 　6125800 　2574920　 137.90% 4.17%
<6205> ニデックオーケーケー 　155400 　68140　 128.06% -6.36%
<7911>* 凸版印　　　　　　 　1485600 　656460　 126.30% 4.27%
<4733> OBC　　　　　　 　355000 　163060　 117.71% 4.71%
<5132> pluszero　 　594800 　273300　 117.64% 15.18%
<4586>* メドレック　　　　 　28576700 　13307820　 114.74% 14.29%
<7373>* アイドマHD　　　 　407200 　190860　 113.35% 11.76%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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