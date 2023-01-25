*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ブライトパス、ジャムコがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月25日 14:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4891＞ ティムス 6926800 543140 1175.32% 2.35%

＜7912＞ 大日印 4472200 509440 777.87% 14.43%

＜4479＞ マクアケ 413300 77180 435.50% 3.35%

＜6330＞ 洋エンジ 628600 131380 378.46% 4.51%

＜2117＞ ウェルネオシュガー 560000 122800 356.03% -1.02%

＜1478＞ iS高配当 46395 10254.8 352.42% 0.45%

＜6594＞ 日本電産 11127900 2460560 352.25% -5.56%

＜3935＞ エディア 11314100 2592840 336.36% 10.08%

＜4563＞ アンジェス 2731800 727860 275.32% 6.35%

＜2634＞ 野村SPH有 174840 48860 257.84% -0.43%

＜5805＞ 昭電線HD 290500 84360 244.36% 1.8%

＜7623＞ サンオータス 1538000 447960 243.33% 12.13%

＜4594＞* ブライトパス 56059200 18991000 195.19% 26.35%

＜7408＞* ジャムコ 451700 154060 193.20% 6.64%

＜4425＞* Kudan 349500 119300 192.96% 5.58%

＜7970＞ 信越ポリマ 334400 116700 186.55% 1.24%

＜9339＞ コーチ・エィ 66500 24520 171.21% 7.75%

＜2138＞ クルーズ 719200 267840 168.52% 2.78%

＜3446＞ ジェイテック 616900 233920 163.72% 8.36%

＜6146＞ ディスコ 392600 152800 156.94% -3.22%

<6409>* キトー 37000 14500 155.17% 0%

<2569> 上場NSQA 363420 142710 154.66% -0.98%

<9565> ウェルプレイドR 602300 249940 140.98% 4.52%

<8848> レオパレス21 6125800 2574920 137.90% 4.17%

<6205> ニデックオーケーケー 155400 68140 128.06% -6.36%

<7911>* 凸版印 1485600 656460 126.30% 4.27%

<4733> OBC 355000 163060 117.71% 4.71%

<5132> pluszero 594800 273300 117.64% 15.18%

<4586>* メドレック 28576700 13307820 114.74% 14.29%

<7373>* アイドマHD 407200 190860 113.35% 11.76%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》