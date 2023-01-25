マクアケ　大幅に反発、23年9月期第1四半期は営業赤字転落も市場コンセンサス上回る／新興市場スナップショット

*10:11JST ＜4479＞ マクアケ 1610 +87

大幅に反発。23年9月期第1四半期（22年10-12月）の営業損益を1.86億円の赤字（前年同期実績0.38億円の黒字）と発表している。応援購入総額が減少したことが響き、赤字に転落した。通期予想は8.80億円の赤字で据え置いた。ただ、第1四半期の営業損益は市場コンセンサス（2.4億円程度の赤字）を上回っているほか、前四半期（22年7-9月、2.34億円の赤字）と比べて赤字額が縮小している点が評価され、買い優勢となっているようだ。《ST》