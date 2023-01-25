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1/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 1/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27299.19、+393.15）
・NYダウは上昇（33733.96、+104.40）
・1ドル＝130.10-20円
・VIX指数は低下（19.20、-0.61）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（11334.27、-30.14）
・シカゴ日経先物は下落（27190、大阪比-80）
・SOX指数は下落（2913.74、-21.09）
・米原油先物は下落（80.13、-1.49）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・国債買いオペ
・景気一致指数（11月）
・景気先行CI指数（11月）
・石油製品価格
・全国スーパー売上高（12月）
・全国外食売上高（12月）
・半導体の部品や材料の開発・実装展「ネプコンジャパン」開幕
・月例経済報告（1月）
・衆参両院で各政党による代表質問
・NZ消費者物価指数（10-12月）
・豪消費者物価指数（10-12月）
・英生産者物価産出指数（11月）
・独IFO企業景況感指数（1月）
・ブラジルFGV消費者信頼感（1月）
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・独15年物と20年物国債の入札
・テスラ、AT&T、ボーイング、IBMなど決算発表
・中国、香港、台湾、ベトナムの株式市場は休場《ST》
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