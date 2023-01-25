*08:28JST 1/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27299.19、+393.15）

・NYダウは上昇（33733.96、+104.40）

・1ドル＝130.10-20円

・VIX指数は低下（19.20、-0.61）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（11334.27、-30.14）

・シカゴ日経先物は下落（27190、大阪比-80）

・SOX指数は下落（2913.74、-21.09）

・米原油先物は下落（80.13、-1.49）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・国債買いオペ

・景気一致指数（11月）

・景気先行CI指数（11月）

・石油製品価格

・全国スーパー売上高（12月）

・全国外食売上高（12月）

・半導体の部品や材料の開発・実装展「ネプコンジャパン」開幕

・月例経済報告（1月）

・衆参両院で各政党による代表質問

・NZ消費者物価指数（10-12月）

・豪消費者物価指数（10-12月）

・英生産者物価産出指数（11月）

・独IFO企業景況感指数（1月）

・ブラジルFGV消費者信頼感（1月）

・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表

・独15年物と20年物国債の入札

・テスラ、AT&T、ボーイング、IBMなど決算発表

・中国、香港、台湾、ベトナムの株式市場は休場《ST》