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NY外為：ユーロまちまち、スロバキア中銀総裁はECB今後2回の0.5％利上げ支持
記事提供元：フィスコ
*23:23JST NY外為：ユーロまちまち、スロバキア中銀総裁はECB今後2回の0.5％利上げ支持
欧州中央銀行（ECB）政策委員メンバーカジミール・スロバキア中銀総裁は、今後2回の政策決定会合で各0.5％利上げを支持する姿勢を見せた。発言を受けたユーロの動きはまちまち。
ユーロ・ポンドは欧州市場で一時0.8815ポンドまで上昇後も0.8800ポンド付近で高止まり。ユーロ・円は141円50銭から141円95銭まで上昇した。米国金利の上昇に伴うドル買いにユーロ・ドルは1.0880ドルから1.0854ドルまで下落。《KY》
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