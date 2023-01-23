*23:23JST NY外為：ユーロまちまち、スロバキア中銀総裁はECB今後2回の0.5％利上げ支持

欧州中央銀行（ECB）政策委員メンバーカジミール・スロバキア中銀総裁は、今後2回の政策決定会合で各0.5％利上げを支持する姿勢を見せた。発言を受けたユーロの動きはまちまち。

ユーロ・ポンドは欧州市場で一時0.8815ポンドまで上昇後も0.8800ポンド付近で高止まり。ユーロ・円は141円50銭から141円95銭まで上昇した。米国金利の上昇に伴うドル買いにユーロ・ドルは1.0880ドルから1.0854ドルまで下落。《KY》