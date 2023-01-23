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今日の注目スケジュール：米景気先行指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧ラガルドECB総裁が講演など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米景気先行指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧ラガルドECB総裁が講演など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(12月19・20日分)
08:50 主要銀行貸出動向アンケート調査(1月、日本銀行)
通常国会召集、衆院本会議で岸田首相の施政方針演説など政府4演説
＜海外＞
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(1月22日まで1カ月間) 0.49％
20:25 ブ・週次景気動向調査
24:00 米・景気先行指数(12月) -0.7％ -1.0％
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月) -22.2
27:00 ブ・貿易収支(先週) 0.36億ドル
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演
欧・欧州連合(欧)外相理事会
中・株式市場は祝日のため休場(春節、27日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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