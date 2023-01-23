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今日の注目スケジュール：米景気先行指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧ラガルドECB総裁が講演など

2023年1月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米景気先行指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧ラガルドECB総裁が講演など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(12月19・20日分)
08:50　主要銀行貸出動向アンケート調査(1月、日本銀行)


通常国会召集、衆院本会議で岸田首相の施政方針演説など政府4演説


＜海外＞
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(1月22日まで1カ月間)　　0.49％
20:25　ブ・週次景気動向調査
24:00　米・景気先行指数(12月)　-0.7％　-1.0％
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月)　　-22.2
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　0.36億ドル


欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演

欧・欧州連合(欧)外相理事会

中・株式市場は祝日のため休場(春節、27日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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