ホーム > ライフ > ファッション > 記事

ニードルズ“鮮やかカラー”のトラックパンツ、ステュディオス ウィメンズ別注

2023年1月22日 16:42

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　ニードルズ(NEEDLES)のトラックパンツに、ステュディオス(STUDIOUS) ウィメンズの別注カラーが登場。ステュディオス ウィメンズ 表参道店ほかにて発売される。

■限定カラーのトラックパンツ

　ニードルズの人気アイテムであるトラックパンツ。2022年春夏より展開されるようになったウィメンズサイズでは、股上の深さやヒップのボリュームを抑えることで、すっきりとしたシルエットで着用できるよう仕上げられている。

　初となるステュディオス ウィメンズ単独での別注では、鮮やかなパープルやブルー、そしてグレーの限定カラーを展開。いずれも、ストレートとナローの2シルエットで展開する。

■詳細

　ニードルズ別注トラックパンツ
発売日：2023年1月13日(金)
取扱店舗：ステュディオス 渋谷店、ステュディオス ウィメンズ 表参道店新宿店ルクア大阪店なんばパークス店心斎橋店、ステュディオス オンラインストア
展開アイテム：別注トラックパンツ ストレート 23,100円、別注トラックパンツ ナロー 23,100円
カラー：グレー、ブルー、パープル
サイズ：1 / 2

【問い合わせ先】
ステュディオス カスタマーサポート
TEL：03-6712-5980

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード

関連記事

ファッションの最新ニュース

RSS

» ファッションの最新ニュースをもっと見る