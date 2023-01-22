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ニードルズ“鮮やかカラー”のトラックパンツ、ステュディオス ウィメンズ別注
記事提供元：ファッションプレス
ニードルズ(NEEDLES)のトラックパンツに、ステュディオス(STUDIOUS) ウィメンズの別注カラーが登場。ステュディオス ウィメンズ 表参道店ほかにて発売される。
■限定カラーのトラックパンツ
ニードルズの人気アイテムであるトラックパンツ。2022年春夏より展開されるようになったウィメンズサイズでは、股上の深さやヒップのボリュームを抑えることで、すっきりとしたシルエットで着用できるよう仕上げられている。
初となるステュディオス ウィメンズ単独での別注では、鮮やかなパープルやブルー、そしてグレーの限定カラーを展開。いずれも、ストレートとナローの2シルエットで展開する。
■詳細
ニードルズ別注トラックパンツ
発売日：2023年1月13日(金)
取扱店舗：ステュディオス 渋谷店、ステュディオス ウィメンズ 表参道店・新宿店・ルクア大阪店・なんばパークス店・心斎橋店、ステュディオス オンラインストア
展開アイテム：別注トラックパンツ ストレート 23,100円、別注トラックパンツ ナロー 23,100円
カラー：グレー、ブルー、パープル
サイズ：1 / 2
【問い合わせ先】
ステュディオス カスタマーサポート
TEL：03-6712-5980
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