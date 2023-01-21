関連記事
前日に動いた銘柄 part1 オキサイド、JESHD、日本冶金工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 オキサイド、JESHD、日本冶金工業など
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
東京電力HD＜9501＞ 452 +14
「規制料金」値上げを週明けにも申請する方向で調整と報道。
ELEMENTS＜5246＞ 632 +100
グループのLiquid社がソフトバンク子会社であるSBペイメントサービスと業務提携。
オキサイド＜6521＞ 8320 +850
世界最大規模の光学関連展示会「米国Photonics West 2023」に出展。
POPER＜5134＞ 752 +82
「7つの習慣J」などの教育事業運営企業と業務提携。
ティーケーピー＜3479＞ 3000 +190
株主優待制度を拡充。
イントラスト＜7191＞ 864 +31
出資先企業の東証スタンダード市場への新規上場が承認。
JESHD＜6544＞ 1742 +111
SMBC日興証券では新規に買い推奨。
ユーグレナ＜2931＞ 998 +58
バイオ燃料プラント資金に充当へ新株・CBを発行。
中山製鋼所＜5408＞ 918 +55
鉄鋼株高支援に上値追い一段と強まる。
日本冶金工業＜5480＞ 4530 +275
ニッケル価格の上昇などを材料視か。
カナミックネットワーク＜3939＞ 589 +21
第3回新株予約権の消却を引き続き材料視。
大成建設＜1801＞ 4290 +190
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を2段階格上げ。
石油資源開発＜1662＞ 4130 +150
原油価格の上昇が手掛かりに。
三井松島HD＜1518＞ 3345 +110
鉄鋼など資源関連株高の流れも支援に。
北の達人＜2930＞ 315 +14
19日の大幅反落を受けて押し目買いが優勢。
エイチ・アイ・エス＜9603＞ 2138 +117
コロナ「5類」移行で調整とも伝わり。
エニグモ＜3665＞ 614 -29
19日は配当計画を発表し安心感につながったが。
レノバ＜9519＞ 2343 -67
野村證券では目標株価を引き下げ。
TOKYO BASE＜3415＞ 359 -8
連日の株価上昇の反動で利食い売りが優勢に。
ベイカレント・コンサルティング＜6532＞ 5550 -260
急ピッチの上昇で過熱警戒感も優勢に。
カカクコム<2371> 2137 -63
SMBC日興証券ではMSCI除外候補とも。
gumi<3903> 858 -42
三井住友トラストアセットの保有比率低下。
ラクスル<4384> 2992 -93
中小型のグロース株が20日は総じて軟化。
日本M＆A<2127> 1681 -44
足元でM&A関連は強い動きが目立っていたが。
MonotaRO<3064> 1943 -40
2000円超レベルでの戻り売り圧力も意識へ。
マネックスグループ<8698> 475 -11
一時500円回復後は達成感も。
ギフティ<4449> 1911 -21
グロース株安の中で利食い売り圧力強まる。
カプコン<9697> 4050 -75
25日線レベルでの上値の重さも意識。《FA》
スポンサードリンク
- 前日に動いた銘柄 part2 OLC、AGC、東京通信など 1/21 07:32
- ブイキューブなど／来週の買い需要 1/20 20:26
- アウトソーシング 指名委員会等設置会社への移行 1/20 17:53
- ティーケーピー 識学と資本業務提携、ファンド事業のノウハウ共有へ 1/20 16:11
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、ファーストリテやダイキンが2銘柄で約39円分押し上げ 1/20 16:09