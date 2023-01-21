*00:17JST 【市場反応】米12月中古住宅販売件数、2010年来の低水準、ドル買い一服

米12月中古住宅販売件数は前月比-1.5％の402万戸となり2010年11月以降12年ぶり低水準となった。予想395万戸は上回った。

ドル・円は130円61銭の高値から130円15銭へ反落。ユーロ・ドルは1.0802ドルの安値から1.0830ドルへ反発した。ポンド・ドルは1.2336ドルの安値から1.2380ドルまで反発。

【経済指標】・米・12月中古住宅販売件数：402万戸（予想：395万戸、11月：408万戸←409万戸）《KY》