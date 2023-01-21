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NY外為：ドル買い後退、ウォラーFRB理事が次回会合で25BP利上げ支持

2023年1月21日 03:22

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記事提供元：フィスコ

*03:22JST NY外為：ドル買い後退、ウォラーFRB理事が次回会合で25BP利上げ支持
NY外為市場ではドル買いが後退した。タカ派で知られる米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が次回会合で25BPの利上げを支持した。ドル・円は朝方付けた高値130円61銭から129円半ばまで反落。ユーロ・ドルは朝方1.0802ドルへ下落後、1.0841ドルまで反発した。ポンド・ドルは1.2336ドルから1.2398ドルまで反発した。

米10年債利回りも3.49％から3.48％へ低下。《KY》

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