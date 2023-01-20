*17:09JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は147円00銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年3月限

寄付146円50銭 高値147円25銭 安値146円39銭 引け147円00銭

売買高総計21313枚

2年 444回 -0.005％

5年 155回 0.190％

10年 369回 0.400％

20年 183回 1.280％

債券先物3月限は、146円50銭で取引を開始。前日NY市場での米金利上昇にともない売りが先行し、146円39銭まで下げた。その後、日銀の追加政策修正見送りを受けた買い戻しがさらに続いたといわれ、147円25銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が買われ、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.15％、10年債は3.40％、30年債は3.57％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.08％、英国債は3.29％、オーストラリア10年債は3.39％、NZ10年債は3.99％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・19:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁討論会参加（ダボス会議）

・22:30 カナダ・11月小売売上高（前月比予想：-0.5％、10月：+1.4％）

・23:00 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁討論会参加（経済見通し）

・24:00 米・12月中古住宅販売件数（予想：395万戸、11月：409万戸）

・03:00 ウォラー米FRB理事講演（外交問題評議会）《KK》