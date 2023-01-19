*08:31JST 1/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26791.12、+652.44）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33296.96、-613.89）

・ナスダック総合指数は下落（10957.01、-138.10）

・シカゴ日経先物は下落（26470、大阪比-260）

・1ドル＝128.80-90円

・SOX指数は下落（2789.47、-18.01）

・VIX指数は上昇（20.34、+0.98）

・米原油先物は下落（79.80、-0.65）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・貿易収支（12月）

・対外対内証券投資（先週）

・全国銀行協会の半沢会長が定例会見

・豪失業率（12月）

・ユーロ圏経常収支（11月）

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・ブラジル全国失業率（11月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（1月）

・米住宅着工件数（12月）

・米住宅建設許可件数（12月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・欧州中央銀行(ECB)議事要旨（12月会合）

・米ボストン連銀総裁が講演

・米ニューヨーク連銀総裁が講演

・米10年インフレ連動債入札

・P&G、ネットフリックスなど決算発表《ST》