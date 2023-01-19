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1/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 1/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26791.12、+652.44）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33296.96、-613.89）
・ナスダック総合指数は下落（10957.01、-138.10）
・シカゴ日経先物は下落（26470、大阪比-260）
・1ドル＝128.80-90円
・SOX指数は下落（2789.47、-18.01）
・VIX指数は上昇（20.34、+0.98）
・米原油先物は下落（79.80、-0.65）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・貿易収支（12月）
・対外対内証券投資（先週）
・全国銀行協会の半沢会長が定例会見
・豪失業率（12月）
・ユーロ圏経常収支（11月）
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・ブラジル全国失業率（11月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（1月）
・米住宅着工件数（12月）
・米住宅建設許可件数（12月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・欧州中央銀行(ECB)議事要旨（12月会合）
・米ボストン連銀総裁が講演
・米ニューヨーク連銀総裁が講演
・米10年インフレ連動債入札
・P&G、ネットフリックスなど決算発表《ST》
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