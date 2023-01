Microsoft、サポート診断ツールの廃止を計画か

headless 曰く、 Microsoft は 2025 年までに Microsoft サポート診断ツール (MSDT) を廃止する計画のようだ(Neowin の記事、Rafael Rivera 氏のツイート)。

この情報は Microsoftが 12 日に DevチャネルでリリースしたWindows 11 Insider Preview ビルド25276に含まれており、ViVeTool のようなツールで構成 ID「42606374」を有効化すれば MSDT のダイアログボックスに追加で表示されるようになる。追加内容は日本語化されておらず、日本語環境でも英文で「Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) will be retired by 2025. Learn more.」と表示される。「Learn more」のリンク先は現在のところ一般公開されていないようだ。

MSDT ではたびたび脆弱性が見つかっているが、Microsoft がセキュリティに関する問題だとすぐには認めず修正に時間がかかってきた。そのため、廃止になればセキュリティが向上するとの見方も出ている。

