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今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米小売売上高、米鉱工業生産指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米小売売上高、米鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(11月) -1.5％ 5.4％
13:30 鉱工業生産(11月) -0.1％
13:30 設備稼働率(11月) 2.2％
15:30 黒田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.
10％
＜海外＞
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(12月) 16.3％
16:00 台湾・GDP(10-12月) 4.01％
16:00 英・消費者物価コア指数(12月) 6.3％
19:00 欧・ユーロ圏CPI(12月) -0.3％ -0.3％
22:30 米・小売売上高(12月) -0.8％ -0.6％
22:30 米・生産者物価コア指数(12月) 5.4％ 6.2％
23:15 米・鉱工業生産指数(12月) 0％ -0.2％
23:15 米・設備稼働率(12月) 79.6％ 79.7％
24:00 米・企業在庫(11月) 0.4％ 0.3％
24:00 米・NAHB住宅市場指数(1月) 31 31
30:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(11月) 678億ドル
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
米・アトランタ連銀総裁が会合で歓迎のあいさつ
米・ダラス連銀総裁が講演
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
米・20年債入札
独・30年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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