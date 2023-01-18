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今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米小売売上高、米鉱工業生産指数など

2023年1月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米小売売上高、米鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(11月)　-1.5％　5.4％
13:30　鉱工業生産(11月)　　-0.1％
13:30　設備稼働率(11月)　　2.2％
15:30　黒田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.
10％


＜海外＞
16:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(12月)　　16.3％
16:00　台湾・GDP(10-12月)　　4.01％
16:00　英・消費者物価コア指数(12月)　　6.3％
19:00　欧・ユーロ圏CPI(12月)　-0.3％　-0.3％
22:30　米・小売売上高(12月)　-0.8％　-0.6％
22:30　米・生産者物価コア指数(12月)　5.4％　6.2％
23:15　米・鉱工業生産指数(12月)　0％　-0.2％
23:15　米・設備稼働率(12月)　79.6％　79.7％
24:00　米・企業在庫(11月)　0.4％　0.3％
24:00　米・NAHB住宅市場指数(1月)　31　31
30:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(11月)　　678億ドル


米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・アトランタ連銀総裁が会合で歓迎のあいさつ

米・ダラス連銀総裁が講演

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

米・20年債入札

独・30年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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