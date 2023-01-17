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ＥＬＥＭＥＮＴＳ 一時ストップ安、23年11月期の営業赤字拡大予想を嫌気、売上高は16.9％増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:23JST ＜5246＞ ＥＬＥＭＥＮＴＳ 458 -98
一時ストップ安。23年11月期の営業損益予想を6.36億円の赤字（前期実績5.79億円の赤字）と発表し、嫌気されている。売上高予想は個人認証ソリューションの拡大に努めるとして前期比16.9％増の19.30億円としたが、個人最適化ソリューションが研究・開発、商用化フェーズにあることから営業赤字が拡大する見通し。22年11月期は個人認証ソリューションで売上総利益率が改善し、営業赤字は前期（7.06億円の赤字）に比べて縮小した。《ST》
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