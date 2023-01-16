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東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ
銀行業が下落率トップ。そのほか海運業、非鉄金属、保険業、鉄鋼なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか繊維業、その他 金融業、サービス業、食料品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 1,081.59 ／ 0.90
2. 繊維業 ／ 587.82 ／ 0.78
3. その他金融業 ／ 677.49 ／ 0.33
4. サービス業 ／ 2,418.72 ／ 0.31
5. 食料品 ／ 1,704.88 ／ 0.16
6. 鉱業 ／ 412.31 ／ 0.13
7. 証券業 ／ 361.35 ／ 0.00
8. パルプ・紙 ／ 430.29 ／ -0.03
9. 医薬品 ／ 3,259.16 ／ -0.05
10. 電力・ガス業 ／ 340.57 ／ -0.20
11. 陸運業 ／ 1,792.12 ／ -0.28
12. 空運業 ／ 217.45 ／ -0.43
13. その他製品 ／ 3,399.18 ／ -0.50
14. 輸送用機器 ／ 2,975.32 ／ -0.53
15. ゴム製品 ／ 3,259.06 ／ -0.58
16. 金属製品 ／ 1,105.95 ／ -0.63
17. 建設業 ／ 1,112.03 ／ -0.72
18. 情報・通信業 ／ 4,617.19 ／ -0.74
19. 不動産業 ／ 1,346.35 ／ -0.77
20. 卸売業 ／ 2,243.5 ／ -0.84
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,987.43 ／ -0.86
22. 精密機器 ／ 8,956.98 ／ -0.88
23. 水産・農林業 ／ 464.17 ／ -0.96
24. 機械 ／ 2,066.45 ／ -1.10
25. 小売業 ／ 1,360.41 ／ -1.10
26. 電気機器 ／ 3,212.44 ／ -1.16
27. 化学工業 ／ 1,945.19 ／ -1.20
28. ガラス・土石製品 ／ 1,054.62 ／ -1.35
29. 鉄鋼 ／ 524.41 ／ -1.37
30. 保険業 ／ 1,402.84 ／ -1.43
31. 非鉄金属 ／ 1,043.31 ／ -2.13
32. 海運業 ／ 1,057.13 ／ -2.15
33. 銀行業 ／ 203.73 ／ -2.94《FA》
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