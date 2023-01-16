*15:37JST 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ

銀行業が下落率トップ。そのほか海運業、非鉄金属、保険業、鉄鋼なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか繊維業、その他 金融業、サービス業、食料品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 石油・石炭製品 ／ 1,081.59 ／ 0.90

2. 繊維業 ／ 587.82 ／ 0.78

3. その他金融業 ／ 677.49 ／ 0.33

4. サービス業 ／ 2,418.72 ／ 0.31

5. 食料品 ／ 1,704.88 ／ 0.16

6. 鉱業 ／ 412.31 ／ 0.13

7. 証券業 ／ 361.35 ／ 0.00

8. パルプ・紙 ／ 430.29 ／ -0.03

9. 医薬品 ／ 3,259.16 ／ -0.05

10. 電力・ガス業 ／ 340.57 ／ -0.20

11. 陸運業 ／ 1,792.12 ／ -0.28

12. 空運業 ／ 217.45 ／ -0.43

13. その他製品 ／ 3,399.18 ／ -0.50

14. 輸送用機器 ／ 2,975.32 ／ -0.53

15. ゴム製品 ／ 3,259.06 ／ -0.58

16. 金属製品 ／ 1,105.95 ／ -0.63

17. 建設業 ／ 1,112.03 ／ -0.72

18. 情報・通信業 ／ 4,617.19 ／ -0.74

19. 不動産業 ／ 1,346.35 ／ -0.77

20. 卸売業 ／ 2,243.5 ／ -0.84

21. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,987.43 ／ -0.86

22. 精密機器 ／ 8,956.98 ／ -0.88

23. 水産・農林業 ／ 464.17 ／ -0.96

24. 機械 ／ 2,066.45 ／ -1.10

25. 小売業 ／ 1,360.41 ／ -1.10

26. 電気機器 ／ 3,212.44 ／ -1.16

27. 化学工業 ／ 1,945.19 ／ -1.20

28. ガラス・土石製品 ／ 1,054.62 ／ -1.35

29. 鉄鋼 ／ 524.41 ／ -1.37

30. 保険業 ／ 1,402.84 ／ -1.43

31. 非鉄金属 ／ 1,043.31 ／ -2.13

32. 海運業 ／ 1,057.13 ／ -2.15

33. 銀行業 ／ 203.73 ／ -2.94《FA》