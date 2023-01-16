*11:08JST （中国）上海総合指数は0.10％高でスタート、米利上げペースの鈍化観測を好感

16日の上海総合指数は買い先行。前日比0.10％高の3198.52ptで寄り付いた後は、日本時間午前11時3分現在、0.73％高の3218.66ptで推移している。米利上げペースの鈍化観測が外資の流出懸念を後退させている。また、米中景気の回復期待なども支援材料。一方、2022年10-12月期の国内総生産（GDP）などがあす17日に発表される予定となり、慎重ムードがやや強い。《AN》