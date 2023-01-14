*07:00JST NY金：堅調推移、米インフレ緩和への期待高まる

COMEX金2月限終値：1821.70 ↑22.90

13日のNY金先物2月限は堅調推移。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比+22.90ドルの1821.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1895.10ドル-1925.30ドル。アジア市場で1895.10ドルまで下げた後、米インフレ緩和への期待が高まっていることから、ニューヨーク市場で1925.30ドルまで上昇。ただ、利食い売りが増えたことで上昇一服となり、通常取引終了後の時間外取引では主に1924ドルを挟んだ水準で推移した。《MK》