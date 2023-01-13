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【市場反応】米12月輸入物価指数は予想外のプラス、ドル売り後退

2023年1月13日 22:48

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記事提供元：フィスコ

*22:48JST 【市場反応】米12月輸入物価指数は予想外のプラス、ドル売り後退
米12月輸入物価指数は前月比＋0.4％と、予想外に6月来のプラスとなった。

米国債相場は反落。10年債利回りは3.49％まで上昇した。ドルは反発。ドル・円は円買いが続き128円30銭で上値が重い。ユーロ・ドルは1.0803ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2175-80ドルと安値圏で推移。

【経済指標】・米・12月輸入物価指数：前月比＋0.4％（予想：-0.9％、11月：-0.7％←-0.6％）《KY》

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