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ブイキューブなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜1768＞ ;ソネック;525%;18900;0.22;933;-7 ＜4424＞ ;Amazia;302%;13900;3.45;565;4 ＜4192＞ ;スパイダープラス;240%;790000;2.55;654;-20 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;219%;237000;0.11;992;-5 ＜1799＞ ;第一建設;213%;1700;6.00;1350;4 ＜3681＞ ;ブイキューブ;206%;643200;2.15;735;-2 ＜9046＞ ;神戸電鉄;206%;66500;0.11;3100;-15 ＜8842＞ ;楽天地;195%;28600;0.13;4035;-15 ＜8202＞ ;ラオックスHD;191%;496300;3.47;219;-3 ＜3377＞ ;バイク王;183%;133600;1.28;943;-3 ＜6054＞ ;リブセンス;182%;310000;5.14;270;-6 ＜4173＞ ;ＷＡＣＵＬ;180%;23700;10.43;520;-7 ＜3675＞ ;クロスマーケ;169%;231700;7.29;742;-8 ＜8207＞ ;テンアライド;167%;41100;0.56;251;0 ＜4651＞ ;サニックス;167%;87000;16.11;211;-2 ＜4477＞ ;BASE;156%;1466700;2.17;238;-2 ＜4668＞ ;明光ネット;134%;65100;0.73;594;-2 ＜2567＞ ;NZAMカーボ;133%;40;2.50;244.9;1.9 ＜9835＞ ;ジュンテンド;121%;1700;7.68;581;-4 ＜1492＞ ;MXS中小;120%;6;2.61;15285;40
[コメント]信用倍率は前週の2.20倍から2.15倍へと改善。昨年12月29日を直近ボトムにリバウンド基調にあるため、さらに上昇が続けば売り方の買い戻しが進みそうだ。《YN》
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