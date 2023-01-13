ＦＩＸＥＲ　上場来高値、23年8月期第1四半期は営業黒字に転換、ライセンス販売拡大／新興市場スナップショット

*10:08JST ＜5129＞ ＦＩＸＥＲ 2802 +500

ストップ高で上場来高値更新。23年8月期第1四半期（22年9-11月）の営業損益を8.65億円の黒字と発表している。説明資料によると、前年同期実績は0.37億円の赤字。厚生労働省の新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）のライセンス販売が拡大しているほか、健康観察業務を支援する自動架電サービスも想定を上回って推移した。通期予想は前期比22.2％減の18.63億円の黒字で据え置いた。進捗率は46.4％に達している。《ST》