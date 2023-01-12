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東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ
銀行業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、保険業、鉱業、鉄鋼なども上昇。一方、不動産業が下落率トップ。そのほか繊維業、その他製品、陸運業、倉庫・運輸関連業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 銀行業 ／ 203.83 ／ 4.26
2. 非鉄金属 ／ 1,075.4 ／ 2.02
3. 保険業 ／ 1,413.64 ／ 1.64
4. 鉱業 ／ 409.58 ／ 1.43
5. 鉄鋼 ／ 521.65 ／ 1.09
6. 電気機器 ／ 3,261.68 ／ 0.45
7. 食料品 ／ 1,720. ／ 0.42
8. 輸送用機器 ／ 3,051.34 ／ 0.39
9. 卸売業 ／ 2,265.38 ／ 0.35
10. 石油・石炭製品 ／ 1,069.25 ／ 0.33
11. パルプ・紙 ／ 430.49 ／ 0.33
12. ゴム製品 ／ 3,309.91 ／ 0.27
13. 医薬品 ／ 3,262.96 ／ 0.25
14. 情報・通信業 ／ 4,695.43 ／ 0.19
15. 機械 ／ 2,091.25 ／ 0.19
16. ガラス・土石製品 ／ 1,074.5 ／ 0.15
17. 証券業 ／ 356.82 ／ 0.15
18. 金属製品 ／ 1,114.82 ／ -0.03
19. サービス業 ／ 2,433.51 ／ -0.04
20. その他金融業 ／ 675.95 ／ -0.13
21. 水産・農林業 ／ 471.54 ／ -0.17
22. 化学工業 ／ 1,986.2 ／ -0.24
23. 電力・ガス業 ／ 339.22 ／ -0.36
24. 海運業 ／ 1,083.02 ／ -0.38
25. 空運業 ／ 215.55 ／ -0.43
26. 精密機器 ／ 9,163.22 ／ -0.44
27. 建設業 ／ 1,118.25 ／ -0.49
28. 小売業 ／ 1,378.72 ／ -0.52
29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,996.44 ／ -0.88
30. 陸運業 ／ 1,791.34 ／ -0.98
31. その他製品 ／ 3,448.32 ／ -1.26
32. 繊維業 ／ 586.54 ／ -1.46
33. 不動産業 ／ 1,361.59 ／ -1.53《FA》
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