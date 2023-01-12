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出来高変化率ランキング（14時台）～SKジャパン、愛媛銀がランクイン

2023年1月12日 14:51

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記事提供元：フィスコ

*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～SKジャパン、愛媛銀がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月12日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1419＞ タマホーム　　　　 2824900 　141000　 1903.48% 12.85%
＜2778＞ パレモ・HD　　　　2152900 　180060　 1095.66% 2.16%
＜6255＞ NPC　　　　　　　2899900 　256140　 1032.15% 8.72%
＜8260＞ 井筒屋　　　　　　　1452000 　141400　 926.87% -12.04%
＜2726＞ パルHD　　　　　　1363100 　224240　 507.88% 4.08%
＜2157＞ コシダカHD　　　　3428300 　650260　 427.22% -14.8%
＜1328＞ 金連動　　　　　　　27860 　5360　 419.78% -0.64%
＜7581＞ サイゼリヤ　　　　　1146500 　220780　 419.3% 3.45%
＜8194＞ ライフコーポ　　　　559500 　109800　 409.56% 8.99%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　606520 　119462　 407.71% 1.35%
＜3760＞ ケイブ　　　　　　　319800 　66900　 378.03% -6.39%
＜6960＞ フクダ電子　　　　　46700 　10180　 358.74% 1.92%
＜7608＞* SKジャパン　　　　356100 　83560　 326.16% -2.82%
＜2334＞ イオレ　　　　　　　765800 　207780　 268.56% 8.29%
＜1346＞ MXS225　　　　30228 　9056.4　 233.78% -0.07%
＜4263＞ サスメド　　　　　　2818500 　851200　 231.12% 2.52%
＜5461＞ 中部鋼鈑　　　　　　46100 　14520　 217.49% 3.49%
＜2471＞ エスプール　　　　　7671100 　2473980　 210.07% 7.37%
＜5410＞ 合同鉄　　　　　　　271100 　91400　 196.61% 5.85%
＜5702＞ 大紀アルミ　　　　　428800 　145680　 194.34% 4.93%
<3133> 海帆　　　　　　　　4229600 　1483000　 185.21% 2.36%
<8392> 大分銀　　　　　　　74300 　26180　 183.8% 3.91%
<3562> No.1　　　　　　156400 　55260　 183.03% -0.65%
<3179> シュッピン　　　　　430000 　153740　 179.69% -6.1%
<6323> ローツェ　　　　　　629200 　226660　 177.6% 3.81%
<5541> 大平洋金　　　　　　412400 　150120　 174.71% 5.41%
<9278> ブックオフGHD　　244500 　95440　 156.18% -4.01%
<8541>* 愛媛銀　　　　　　　135900 　58820　 131.04% 2.37%
<8395> 佐賀銀　　　　　　　58300 　25520　 128.45% 1.56%
#VALUE!

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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