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出来高変化率ランキング（14時台）～SKジャパン、愛媛銀がランクイン
*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～SKジャパン、愛媛銀がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月12日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1419＞ タマホーム 2824900 141000 1903.48% 12.85%
＜2778＞ パレモ・HD 2152900 180060 1095.66% 2.16%
＜6255＞ NPC 2899900 256140 1032.15% 8.72%
＜8260＞ 井筒屋 1452000 141400 926.87% -12.04%
＜2726＞ パルHD 1363100 224240 507.88% 4.08%
＜2157＞ コシダカHD 3428300 650260 427.22% -14.8%
＜1328＞ 金連動 27860 5360 419.78% -0.64%
＜7581＞ サイゼリヤ 1146500 220780 419.3% 3.45%
＜8194＞ ライフコーポ 559500 109800 409.56% 8.99%
＜2521＞ 上場米HE 606520 119462 407.71% 1.35%
＜3760＞ ケイブ 319800 66900 378.03% -6.39%
＜6960＞ フクダ電子 46700 10180 358.74% 1.92%
＜7608＞* SKジャパン 356100 83560 326.16% -2.82%
＜2334＞ イオレ 765800 207780 268.56% 8.29%
＜1346＞ MXS225 30228 9056.4 233.78% -0.07%
＜4263＞ サスメド 2818500 851200 231.12% 2.52%
＜5461＞ 中部鋼鈑 46100 14520 217.49% 3.49%
＜2471＞ エスプール 7671100 2473980 210.07% 7.37%
＜5410＞ 合同鉄 271100 91400 196.61% 5.85%
＜5702＞ 大紀アルミ 428800 145680 194.34% 4.93%
<3133> 海帆 4229600 1483000 185.21% 2.36%
<8392> 大分銀 74300 26180 183.8% 3.91%
<3562> No.1 156400 55260 183.03% -0.65%
<3179> シュッピン 430000 153740 179.69% -6.1%
<6323> ローツェ 629200 226660 177.6% 3.81%
<5541> 大平洋金 412400 150120 174.71% 5.41%
<9278> ブックオフGHD 244500 95440 156.18% -4.01%
<8541>* 愛媛銀 135900 58820 131.04% 2.37%
<8395> 佐賀銀 58300 25520 128.45% 1.56%
#VALUE!
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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