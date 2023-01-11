関連記事
Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け）
*15:12JST Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け）
■eワラント売れ筋トップ5（2023/01/11 15:00現在）
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率（前日比）
特になし
■eワラント値上がりトップ10（2023/01/11 15:00現在）
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率（前日比）
1 ビットコイン2023年2月 プラス5倍トラッカー (21,000米ドル) +2.22% 2.49 +1.00%
2 ビットコイン2023年2月 プラス5倍トラッカー (18,000米ドル) +1.70% 1.74 +1.00%
3 ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +1.60% 1.00 +1.34%
4 ビットコイン2023年2月 プラス5倍トラッカー (10,000米ドル) +1.11% 0.95 +1.00%
5 イーサリアム2023年2月 プラス5倍トラッカー (1,280米ドル) +0.40% 2.29 +0.17%
6 イーサリアム2023年2月 プラス5倍トラッカー (1,100米ドル) +0.40% 1.74 +0.17%
7 イーサリアム2023年2月 プラス5倍トラッカー (500米ドル) +0.34% 1.00 +0.17%
8 イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +0.32% 1.00 +0.12%
9 イーサリアム2023年2月 マイナス3倍トラッカー (1,800米ドル) -0.11% -1.20 +0.17%
10 イーサリアム2023年2月 マイナス3倍トラッカー (1,150米ドル) -0.55% -2.87 +0.17%
注：eワラントについて、前日23：50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
（出所：カイカ証券ウェブサイト）《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均大引け：前日比270.44円高の26446.00円 1/11 15:01
- 日経平均は256円高、明日発表予定の米CPIなどに関心 1/11 14:47
- 米国株見通し：下げ渋りか、明日のCPIを見極め 1/11 14:08
- 日経平均VIは低下、株価堅調で警戒感が後退 1/11 14:06
- 日経平均は256円高、海外株底堅く東京市場の株価下支え要因に 1/11 13:51