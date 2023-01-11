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Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け）

2023年1月11日 15:12

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記事提供元：フィスコ

*15:12JST Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け）
■eワラント売れ筋トップ5（2023/01/11 15:00現在）

順位　銘柄名(権利行使価格)　前日比　レバレッジ　原資産騰落率（前日比）
特になし

■eワラント値上がりトップ10（2023/01/11 15:00現在）

順位　銘柄名(権利行使価格)　前日比　レバレッジ　原資産騰落率（前日比）
1　ビットコイン2023年2月 プラス5倍トラッカー (21,000米ドル) +2.22% 2.49 +1.00%
2　ビットコイン2023年2月 プラス5倍トラッカー (18,000米ドル) +1.70% 1.74 +1.00%
3　ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +1.60% 1.00 +1.34%
4　ビットコイン2023年2月 プラス5倍トラッカー (10,000米ドル) +1.11% 0.95 +1.00%
5　イーサリアム2023年2月 プラス5倍トラッカー (1,280米ドル) +0.40% 2.29 +0.17%
6　イーサリアム2023年2月 プラス5倍トラッカー (1,100米ドル) +0.40% 1.74 +0.17%
7　イーサリアム2023年2月 プラス5倍トラッカー (500米ドル) +0.34% 1.00 +0.17%
8　イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +0.32% 1.00 +0.12%
9　イーサリアム2023年2月 マイナス3倍トラッカー (1,800米ドル) -0.11% -1.20 +0.17%
10　イーサリアム2023年2月 マイナス3倍トラッカー (1,150米ドル) -0.55% -2.87 +0.17%

注：eワラントについて、前日23：50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
（出所：カイカ証券ウェブサイト）《FA》

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