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アルファクス ストップ高、「配膳ロボットの問い合わせ件数が3倍」報道を材料視／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:37JST ＜3814＞ アルファクス 360 +80
ストップ高。一部メディアがアルファクス・フード・システムの配膳ロボット「サービスショットα8号機」について、「2022年8月の販売開始時点に比べ、同11月は導入に関する問い合わせの月間件数が約100件と約3倍に膨らんだ」と報じ、買い材料視されている。報道では「多くの飲食店で人手不足が顕著になる中、操作設定が簡単な点などが評価されたという」などと説明している。《ST》
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