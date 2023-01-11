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ADワークスグループ 2022年12月期通期連結業績フォーキャスト
記事提供元：フィスコ
*12:27JST ADワークスグループ---2022年12月期通期連結業績フォーキャスト
ADワークスグループ＜2982＞は10日、2022年12月期(2022年1月1日~2022年12月31日)通期連結業績フォーキャストを発表した。
売上高は前年同期比11.09％増の277.30億円、EBITAは同42.59％増の15.30億円、経常利益は同45.38％増の9.45億円、税引前利益は同38.46％増の9.00億円。
通期業績計画進捗率は、売上高は92.43％、EBITAは117.69％、経常利益は118.13％、税引前利益は138.46％としている。《SI》
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