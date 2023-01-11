*08:23JST 1/11

[株式市場強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26175.56、+201.71）

・NYダウは上昇（33704.10、+186.45）

・ナスダック総合指数は上昇（10742.63、+106.98）

・1ドル＝132.20-30円

・シカゴ日経先物は上昇（26255、大阪比+95）

・SOX指数は上昇（2721.29、+34.54）

・VIX指数は低下（20.58、-1.39）

・米原油先物は上昇（75.12、+0.49）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・外貨準備高（12月）

・日銀「生活意識に関するアンケート調査」（第92回）の結果

・景気一致指数（11月）

・景気先行CI指数（11月）

・コール市場残高（12月、日本銀行）

・豪小売売上高（11月）

・豪消費者物価指数（11月）

・ブラジル小売売上高（11月）

・日英首脳会談

・アジア金融フォーラム（AFF、12日まで）

・米10年物国債入札

・独10年物国債入札《NH》