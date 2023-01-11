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1/11の強弱材料

2023年1月11日 08:23

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記事提供元：フィスコ

*08:23JST 1/11
[株式市場強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（26175.56、+201.71）
・NYダウは上昇（33704.10、+186.45）
・ナスダック総合指数は上昇（10742.63、+106.98）
・1ドル＝132.20-30円
・シカゴ日経先物は上昇（26255、大阪比+95）
・SOX指数は上昇（2721.29、+34.54）
・VIX指数は低下（20.58、-1.39）
・米原油先物は上昇（75.12、+0.49）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開

弱気材料
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・外貨準備高（12月）
・日銀「生活意識に関するアンケート調査」（第92回）の結果
・景気一致指数（11月）
・景気先行CI指数（11月）
・コール市場残高（12月、日本銀行）
・豪小売売上高（11月）
・豪消費者物価指数（11月）
・ブラジル小売売上高（11月）
・日英首脳会談
・アジア金融フォーラム（AFF、12日まで）
・米10年物国債入札
・独10年物国債入札《NH》

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