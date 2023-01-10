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出来高変化率ランキング（10時台）～三光合成、ソシオネクストなどがランクイン

2023年1月10日 10:50

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記事提供元：フィスコ

*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～三光合成、ソシオネクストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月10日　10:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4584＞ キッズバイオ　　　 1400200 　156200　 796.41% 0.38%
＜5807＞ 東特電線　　　　　　19300 　3000　 543.33% 0.18%
＜3561＞ 力の源HD　　　　　670300 　166000　 303.8% 10.7%
＜2846＞* 野村ダウH有　　　　120660 　30990　 289.35% 1.36%
＜2471＞ エスプール　　　　　1023100 　266580　 283.79% -9.92%
＜2334＞ イオレ　　　　　　　221500 　62640　 253.61% -0.87%
＜4523＞ エーザイ　　　　　　6430700 　2033860　 216.18% 6.25%
＜3377＞ バイク王　　　　　　90400 　29080　 210.87% 4.85%
＜6521＞ オキサイド　　　　　287000 　98060　 192.68% 10.6%
＜6298＞ ワイエイシイ　　　　1341100 　480540　 179.08% 7.12%
＜7888＞* 三光合成　　　　　　467800 　179200　 161.05% 3.7%
＜7803＞ ブシロード　　　　　447900 　190420　 135.22% 6.44%
＜7453＞ 良品計画　　　　　　6057500 　2587440　 134.11% -8.71%
＜5332＞ TOTO　　　　　　757500 　346460　 118.64% 7.88%
＜2788＞ アップル　　　　　　524500 　251320　 108.7% 0%
＜2792＞ ハニーズHD　　　　683900 　328280　 108.33% 6.36%
＜9272＞ ブティックス　　　　26000 　13100　 98.47% 0.4%
＜2437＞ Shinwa　　　　301200 　155100　 94.2% 6.07%
＜2892＞ 日食化　　　　　　　94400 　55780　 69.24% 3.58%
＜4419＞ Finatext　　530300 　318060　 66.73% 3.27%
<4966> 上村工業　　　　　　26600 　16080　 65.42% 6.75%
<2749> JPHD　　　　　　693300 　441100　 57.18% 1.66%
<3991> ウォンテッドリ　　　67200 　43080　 55.99% 6.87%
<7048> ベルトラ　　　　　　475700 　310360　 53.27% 2.56%
<6526>* ソシオネクスト　　　1333000 　886620　 50.35% 8.44%
<7031> インバウンド　　　　55700 　37080　 50.22% 5.68%
<2040>* NYダウブル　　　　3893 　2698.6　 44.26% 2.04%
<2841>* iFEナ100有　　72463 　50893.2　 42.38% 2.91%
<8008> 4℃　HD　　　　　　103300 　72640　 42.21% -0.52%
<4592>* サンバイオ　　　　　575900 　415760　 38.52% -3.86%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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