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出来高変化率ランキング（10時台）～三光合成、ソシオネクストなどがランクイン
*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～三光合成、ソシオネクストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月10日 10:41 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4584＞ キッズバイオ 1400200 156200 796.41% 0.38%
＜5807＞ 東特電線 19300 3000 543.33% 0.18%
＜3561＞ 力の源HD 670300 166000 303.8% 10.7%
＜2846＞* 野村ダウH有 120660 30990 289.35% 1.36%
＜2471＞ エスプール 1023100 266580 283.79% -9.92%
＜2334＞ イオレ 221500 62640 253.61% -0.87%
＜4523＞ エーザイ 6430700 2033860 216.18% 6.25%
＜3377＞ バイク王 90400 29080 210.87% 4.85%
＜6521＞ オキサイド 287000 98060 192.68% 10.6%
＜6298＞ ワイエイシイ 1341100 480540 179.08% 7.12%
＜7888＞* 三光合成 467800 179200 161.05% 3.7%
＜7803＞ ブシロード 447900 190420 135.22% 6.44%
＜7453＞ 良品計画 6057500 2587440 134.11% -8.71%
＜5332＞ TOTO 757500 346460 118.64% 7.88%
＜2788＞ アップル 524500 251320 108.7% 0%
＜2792＞ ハニーズHD 683900 328280 108.33% 6.36%
＜9272＞ ブティックス 26000 13100 98.47% 0.4%
＜2437＞ Shinwa 301200 155100 94.2% 6.07%
＜2892＞ 日食化 94400 55780 69.24% 3.58%
＜4419＞ Finatext 530300 318060 66.73% 3.27%
<4966> 上村工業 26600 16080 65.42% 6.75%
<2749> JPHD 693300 441100 57.18% 1.66%
<3991> ウォンテッドリ 67200 43080 55.99% 6.87%
<7048> ベルトラ 475700 310360 53.27% 2.56%
<6526>* ソシオネクスト 1333000 886620 50.35% 8.44%
<7031> インバウンド 55700 37080 50.22% 5.68%
<2040>* NYダウブル 3893 2698.6 44.26% 2.04%
<2841>* iFEナ100有 72463 50893.2 42.38% 2.91%
<8008> 4℃ HD 103300 72640 42.21% -0.52%
<4592>* サンバイオ 575900 415760 38.52% -3.86%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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