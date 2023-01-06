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ルネサンスなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜1768＞ ;ソネック;813%;12200;0.22;942;12 ＜2378＞ ;ルネサンス;400%;171100;0.77;873;2 ＜2162＞ ;nms;352%;66600;2.83;240;-6 ＜4170＞ ;ＫａｉｚｅｎＰＦ;321%;446600;3.36;350;0 ＜8842＞ ;楽天地;305%;53300;0.21;4065;35 ＜7810＞ ;クロスフォー;299%;68100;2.40;196;-2 ＜1848＞ ;富士ピー・エス;274%;11500;0.71;434;3 ＜8163＞ ;SRSHD;261%;280300;0.07;871;1 ＜9675＞ ;常磐興;258%;14700;1.44;1210;7 ＜9046＞ ;神戸電鉄;256%;72700;0.10;3115;-20 ＜4424＞ ;Amazia;238%;6900;3.17;555;-1 ＜1312＞ ;RN小型コア;225%;27;0.15;19900;-295 ＜2882＞ ;イートアンド;173%;62800;0.24;2339;25 ＜8617＞ ;光世証;157%;4400;4.12;359;4 ＜7049＞ ;識学;155%;15500;9.94;570;-8 ＜2404＞ ;鉄人化;137%;6300;1.56;280;-1 ＜8200＞ ;リンガーハット;136%;511600;0.16;2183;-8 ＜4173＞ ;ＷＡＣＵＬ;132%;21700;13.48;533;1 ＜8185＞ ;チヨダ;131%;15100;1.34;762;1 ＜8708＞ ;アイザワ証G;129%;22100;0.47;677;3
[コメント]ルネサンスの信用倍率は0.77倍。12月9日の3.99倍を直近ピークに取り組み妙味が増してきた。12月26日を直近ボトムにしたリバウンドにより、一段の売り方の買い戻しが誘発されることが期待される。《YN》
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