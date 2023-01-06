ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

バンクオブイノベ　大幅に4日ぶり反発、RPG「メメントモリ」の12月課金高は20億円／新興市場スナップショット

2023年1月6日 13:26

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:26JST ＜4393＞ バンクオブイノベ 6000 +390
大幅に4日ぶり反発。スマートフォン・PC向けRPG「メメントモリ」の22年12月の課金高（速報ベース）が20億円だったと発表している。12月31日時点のダウンロード数は194万。課金高は11月の28億円から減少したものの、ダウンロード数は11月30日時点の173万から順調に伸びた。年末年始に総額4.5億円のTVCMを実施しており、広告効果に対する期待も買いを後押ししているようだ。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る