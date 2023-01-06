関連記事
バンクオブイノベ 大幅に4日ぶり反発、RPG「メメントモリ」の12月課金高は20億円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:26JST ＜4393＞ バンクオブイノベ 6000 +390
大幅に4日ぶり反発。スマートフォン・PC向けRPG「メメントモリ」の22年12月の課金高（速報ベース）が20億円だったと発表している。12月31日時点のダウンロード数は194万。課金高は11月の28億円から減少したものの、ダウンロード数は11月30日時点の173万から順調に伸びた。年末年始に総額4.5億円のTVCMを実施しており、広告効果に対する期待も買いを後押ししているようだ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- サンワカンパ 大幅に4日ぶり反発、モダンデザインの工芸品「シガラキコンクリ」発売／新興市場スナップショット 1/ 6 13:09
- ＥＬＥＭＥＮＴＳ 一時ストップ安、東証が信用取引の規制強化、日証金も増担保金徴収措置／新興市場スナップショット 1/ 6 12:57
- ジャパニアス 上場来高値、22年11月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も55円に増額修正／新興市場スナップショット 1/ 6 10:01
- マイクロアド 大幅に4日ぶり反発、新たに貸借銘柄に選定、下げ過ぎ感も／新興市場スナップショット 1/ 6 09:46
- アミタＨＤ 大幅に3日ぶり反発、トークンエコノミーの設計・開発を行う子会社を設立／新興市場スナップショット 1/ 6 09:34