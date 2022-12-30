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都市型音楽フェス「シンクロニシティ'23」渋谷で開催、羊文学やリーガルリリー
都市型音楽フェス「シンクロニシティ'23(SYNCHRONICITY’ 23)」が、2023年4月1日(土)、4月2日(日)の2日間、東京・Spotify O-EASTなどにて開催される。
■都市型音楽フェス「シンクロニシティ'23」
「シンクロ二シティ」は、＜未来へつなぐ出会いと感動 –CREATION FOR THE FUTURE– ＞をテーマに開催する、都市型ミュージック＆カルチャーフェスティバル。音楽、ライブペインティング、映像、ダンスパフォーマンス、デザイン等、ジャンルを超え様々なアートが交わる空間を通して、未来へ続く前向きなエネルギーを生み出すことを目的に開催されている。
■注目の出演アーティスト
出演者には、2022年にアルバム『our hope』のリリースをはじめ、初の全国ライブツアーの開催を行った羊文学をはじめ、新曲「MUSICA」で注目を集めたBREIMEN(ブレイメン)や、リーガルリリー、渋さ知らズオーケストラなどがラインナップする。
■出演者一覧
渋さ知らズオーケストラ / 羊文学 / リーガルリリー / BREIMEN / chilldspot / NIKO NIKO TAN TAN / 新東京 / saccharin / Billyrrom / a子 / kunmohile / Ko Umehara (-kikyu-) / DJ New Action! (星原喜一郎 / 遠藤孝行 / ゆーかり / hamakyo
※第1弾出演アーティスト情報。
■開催概要
都市型音楽フェス「シンクロニシティ'23」
開催日：2023年4月1日(土)、4月2日(日)
開演時間：13:00 (予定)
会場：Spotify O-EAST、Spotify O-WEST、Spotify O-nest、duo MUSIC EXCHANGE、clubasia、LOFT9
■チケット詳細
■限定早割先行チケット(先着)
販売期間：2022月12月26日(月)19:00～2023年1月11日(水)23:59
料金：15,000円
※通し券、各ドリンク別
※詳細は公式サイト(https://synchronicity.tv/festival/tickets/)を参照
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