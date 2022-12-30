12/30の強弱材料

*08:27JST 12/30

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33220.80、+345.09）

・ナスダック総合指数は上昇（10478.09、+264.80）

・シカゴ日経先物は上昇（26270、大阪比+290）

・SOX指数は上昇（2534.95、+81.45）

・VIX指数は低下（21.44、-0.70）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（26093.67、-246.83）

・1ドル＝132.90-00円

・米原油先物は下落（78.40、-0.56）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・外国為替平衡操作の実施状況（11月29日-12月28日）

・大納会

・岸田首相が東証で挨拶

・インド財政赤字（11月）

・インドインフラ産業8業種（11月）

・南ア貿易収支（11月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（12月）

・露GDP（7-9月）

・中国経常収支確定値（7-9月）

・英国株、米CMEと債券、ニュージーランド、イタリアは短縮取引

・韓国、フィリピン、ブラジルは休場《ST》