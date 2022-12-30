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12/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 12/30
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33220.80、+345.09）
・ナスダック総合指数は上昇（10478.09、+264.80）
・シカゴ日経先物は上昇（26270、大阪比+290）
・SOX指数は上昇（2534.95、+81.45）
・VIX指数は低下（21.44、-0.70）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・日経平均は下落（26093.67、-246.83）
・1ドル＝132.90-00円
・米原油先物は下落（78.40、-0.56）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・外国為替平衡操作の実施状況（11月29日-12月28日）
・大納会
・岸田首相が東証で挨拶
・インド財政赤字（11月）
・インドインフラ産業8業種（11月）
・南ア貿易収支（11月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（12月）
・露GDP（7-9月）
・中国経常収支確定値（7-9月）
・英国株、米CMEと債券、ニュージーランド、イタリアは短縮取引
・韓国、フィリピン、ブラジルは休場《ST》
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