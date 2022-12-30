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NY外為：ドル軟調推移続く、米7年債入札不調も
記事提供元：フィスコ
*03:27JST NY外為：ドル軟調推移続く、米7年債入札不調も
米財務省は350億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.921％。テイルはプラス0.8ベーシスポイント（BP）。過去6回入札平均の3.493％を上回った。応札倍率は2.45倍と、過去6回入札平均の2.51倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は68.1％と、過去6回入札平均の66％を上回った。
入札は不調ながら、調整的な買いが先行し米国債相場は続伸。10年債利回りは3.82％まで低下した。ドル・円は132円97銭へじり安推移した。《KY》
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