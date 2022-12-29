*17:09JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は145円53銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年3月限

寄付145円64銭 高値145円67銭 安値145円47銭 引け145円53銭

売買高総計11391枚

2年 444回 0.045％

5年 154回 0.240％

10年 368回 0.445％

20年 182回 1.320％

債券先物3月限は、145円64銭で取引を開始。前日NY市場での米金利上昇や日銀の追加的な緩和縮小への思惑で売りが優勢になり、145円67銭から145円47銭まで下げた。日銀は本日2度の臨時オペを通告したが、反応は限定的だったもよう。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.34％、10年債は3.84％、30年債は3.93％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.48％、英国債は3.65％、オーストラリア10年債は4.02％、NZ10年債は4.51％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・11月マネーサプライM3（前年比予想：+5.0％、10月：+5.1％）

・18:00 欧州中央銀行（ECB）経済報告

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.5万件、前回：21.6万件）

・03:00 米財務省・7年債入札《KK》