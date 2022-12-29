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出来高変化率ランキング（14時台）～ハークスレイ、STIフードHがランクイン

2022年12月29日 14:55

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記事提供元：フィスコ

*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ハークスレイ、STIフードHがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月29日　14:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6083＞ ERI　　　　　　 　HD 　2098200　 11284000.00% 17.5945%
＜6264＞ マルマエ　　　　　 　1252200 　129960　 863.53% 7.4%
＜3549＞ クスリのアオキ　　 　649800 　109880　 491.37% -12.31%
＜2840＞ iFEナス100ヘッジ無 　31457 　6796.4　 362.85% -1.39%
＜2752＞ フジオフード　　　 　566800 　149360　 279.49% -3.69%
＜4541＞ 日医工　　　　　　 　10356700 　2897680　 257.41% -3.54%
＜3635＞ コーエーテクモ　　 　1192000 　340360　 250.22% 6.61%
＜1475＞ iSTOPIX　　 　281056 　80715.2　 248.21% -0.76%
＜3452＞ ビーロット　　　　 　459800 　154360　 197.88% -3.17%
＜1577＞ 高配当70　　　　 　5630 　1892.6　 197.47% -1.14%
＜2884＞ ヨシムラフード　　 　650400 　226840　 186.72% 5.73%
＜9519＞ レノバ　　　　　　 　3762600 　1380060　 172.64% -0.34%
＜4431＞ スマレジ　　　　　 　1280800 　472220　 171.23% 11.41%
＜2195＞ アミタHD　　　　 　349300 　131960　 164.70% 16.24%
＜4825＞ WNIウェザー　　 　89000 　33920　 162.38% 2.03%
＜4393＞ バンクオブイノベ　 　1964600 　761100　 158.13% 17.46%
＜6182＞ メタリアル　　　　 　296500 　116100　 155.38% 7.75%
＜8473＞ SBI　　　　　　 　2959400 　1165160　 153.99% -2.54%
＜8803＞ 平和不　　　　　　 　119600 　47840　 150.00% -5.12%
＜9565＞ ウェルプレイドR　 　605100 　245780　 146.20% 11.73%
<6547> グリーンズ　　　　 　146100 　60120　 143.01% 5.82%
<3659> ネクソン　　　　　 　1940900 　837580　 131.73% 4.55%
<1330> 上場225　　　　 　46970 　20280　 131.61% -1.17%
<7561>* ハークスレイ　　　 　174200 　75860　 129.63% 0.87%
<2932>* STIフードH　　 　42000 　18580　 126.05% -9.6%
<6730> アクセル　　　　　 　264700 　119720　 121.10% 7.4%
<3948> 光ビジネス　　　　 　277400 　126080　 120.02% -9.42%
<1580>* 日経-1倍　　　　 　38460 　17652　 117.88% 0.98%
<9086>* 日立物流　　　　　 　127800 　59360　 115.30% -0.11%
<4355> ロングライフ　　　 　2834200 　1350820　 109.81% -1.9%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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