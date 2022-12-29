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出来高変化率ランキング（14時台）～ハークスレイ、STIフードHがランクイン
*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ハークスレイ、STIフードHがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月29日 14:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6083＞ ERI HD 2098200 11284000.00% 17.5945%
＜6264＞ マルマエ 1252200 129960 863.53% 7.4%
＜3549＞ クスリのアオキ 649800 109880 491.37% -12.31%
＜2840＞ iFEナス100ヘッジ無 31457 6796.4 362.85% -1.39%
＜2752＞ フジオフード 566800 149360 279.49% -3.69%
＜4541＞ 日医工 10356700 2897680 257.41% -3.54%
＜3635＞ コーエーテクモ 1192000 340360 250.22% 6.61%
＜1475＞ iSTOPIX 281056 80715.2 248.21% -0.76%
＜3452＞ ビーロット 459800 154360 197.88% -3.17%
＜1577＞ 高配当70 5630 1892.6 197.47% -1.14%
＜2884＞ ヨシムラフード 650400 226840 186.72% 5.73%
＜9519＞ レノバ 3762600 1380060 172.64% -0.34%
＜4431＞ スマレジ 1280800 472220 171.23% 11.41%
＜2195＞ アミタHD 349300 131960 164.70% 16.24%
＜4825＞ WNIウェザー 89000 33920 162.38% 2.03%
＜4393＞ バンクオブイノベ 1964600 761100 158.13% 17.46%
＜6182＞ メタリアル 296500 116100 155.38% 7.75%
＜8473＞ SBI 2959400 1165160 153.99% -2.54%
＜8803＞ 平和不 119600 47840 150.00% -5.12%
＜9565＞ ウェルプレイドR 605100 245780 146.20% 11.73%
<6547> グリーンズ 146100 60120 143.01% 5.82%
<3659> ネクソン 1940900 837580 131.73% 4.55%
<1330> 上場225 46970 20280 131.61% -1.17%
<7561>* ハークスレイ 174200 75860 129.63% 0.87%
<2932>* STIフードH 42000 18580 126.05% -9.6%
<6730> アクセル 264700 119720 121.10% 7.4%
<3948> 光ビジネス 277400 126080 120.02% -9.42%
<1580>* 日経-1倍 38460 17652 117.88% 0.98%
<9086>* 日立物流 127800 59360 115.30% -0.11%
<4355> ロングライフ 2834200 1350820 109.81% -1.9%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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