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【市場反応】米12月リッチモンド連銀製造業指数/11月中古住宅販売成約指数、ドル買い
記事提供元：フィスコ
*00:17JST 【市場反応】米12月リッチモンド連銀製造業指数/11月中古住宅販売成約指数、ドル買い
米12月リッチモンド連銀製造業指数は1となった。11月-9から悪化予想に反してプラスに改善し、4月来で最高となった。
同時刻に発表された米11月中古住宅販売成約指数は前月比-4.0％と10月-4.7％から改善したものの、予想は下回った。6カ月連続のマイナス。住宅ローン金利の急伸で今後、中古住宅販売の鈍化を示唆。
強弱まちまちの結果も、株式相場の回復を受け米国債相場は軟調。10年債利回りは3.84％まで上昇した。ドル買いも優勢となり、ドル・円は134円09銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0647ドルの高値から1.0652ドルまで反落した。
【経済指標】・米・12月リッチモンド連銀製造業指数：1（予想：-10、11月：-9）・米・11月中古住宅販売成約指数：前月比-4.0％（予想：-1.0％、10月：-4.7％←-4.6％）《KY》
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