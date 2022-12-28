関連記事
東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ
保険業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、鉄鋼、食料品、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか不動産業、海運業、証券業、情報・通信業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 保険業 ／ 1,460.96 ／ 1.44
2. 電力・ガス業 ／ 357.62 ／ 1.26
3. 鉄鋼 ／ 499.61 ／ 0.87
4. 食料品 ／ 1,817.34 ／ 0.54
5. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,071.11 ／ 0.34
6. 建設業 ／ 1,147.84 ／ 0.33
7. 銀行業 ／ 195.98 ／ 0.20
8. 機械 ／ 2,051.74 ／ 0.20
9. 金属製品 ／ 1,108.57 ／ 0.14
10. 化学工業 ／ 2,010.07 ／ 0.12
11. 輸送用機器 ／ 3,009.68 ／ 0.12
12. 繊維業 ／ 600.79 ／ 0.10
13. 卸売業 ／ 2,308.13 ／ 0.09
14. ゴム製品 ／ 3,379.01 ／ 0.08
15. その他金融業 ／ 687.16 ／ 0.05
16. その他製品 ／ 3,548.41 ／ 0.01
17. パルプ・紙 ／ 441.46 ／ 0.00
18. ガラス・土石製品 ／ 1,049.24 ／ -0.01
19. 水産・農林業 ／ 492.58 ／ -0.04
20. 非鉄金属 ／ 1,041.33 ／ -0.05
21. サービス業 ／ 2,450.78 ／ -0.06
22. 小売業 ／ 1,426.54 ／ -0.14
23. 石油・石炭製品 ／ 1,069.54 ／ -0.18
24. 医薬品 ／ 3,406.99 ／ -0.23
25. 精密機器 ／ 9,015.15 ／ -0.34
26. 電気機器 ／ 3,118.94 ／ -0.36
27. 陸運業 ／ 1,893.29 ／ -0.43
28. 鉱業 ／ 427.13 ／ -0.50
29. 情報・通信業 ／ 4,683.1 ／ -0.54
30. 証券業 ／ 349.37 ／ -0.78
31. 海運業 ／ 1,117.72 ／ -0.87
32. 不動産業 ／ 1,394.63 ／ -0.94
33. 空運業 ／ 225.3 ／ -1.04《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均は3日ぶり反落、米長期金利上昇でハイテク・グロースが重荷 12/28 15:40
- Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け） 12/28 15:12
- 日経平均大引け：前日比107.37円安の26340.50円 12/28 15:02
- 日経平均は117円安、ダウ平均先物底堅く東京市場の株価支援要因に 12/28 14:47
- 日経平均VIは小幅な動き、株価底堅いとの見方から警戒感は広がらず 12/28 14:11