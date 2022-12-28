*15:39JST 東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ

保険業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、鉄鋼、食料品、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか不動産業、海運業、証券業、情報・通信業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 保険業 ／ 1,460.96 ／ 1.44

2. 電力・ガス業 ／ 357.62 ／ 1.26

3. 鉄鋼 ／ 499.61 ／ 0.87

4. 食料品 ／ 1,817.34 ／ 0.54

5. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,071.11 ／ 0.34

6. 建設業 ／ 1,147.84 ／ 0.33

7. 銀行業 ／ 195.98 ／ 0.20

8. 機械 ／ 2,051.74 ／ 0.20

9. 金属製品 ／ 1,108.57 ／ 0.14

10. 化学工業 ／ 2,010.07 ／ 0.12

11. 輸送用機器 ／ 3,009.68 ／ 0.12

12. 繊維業 ／ 600.79 ／ 0.10

13. 卸売業 ／ 2,308.13 ／ 0.09

14. ゴム製品 ／ 3,379.01 ／ 0.08

15. その他金融業 ／ 687.16 ／ 0.05

16. その他製品 ／ 3,548.41 ／ 0.01

17. パルプ・紙 ／ 441.46 ／ 0.00

18. ガラス・土石製品 ／ 1,049.24 ／ -0.01

19. 水産・農林業 ／ 492.58 ／ -0.04

20. 非鉄金属 ／ 1,041.33 ／ -0.05

21. サービス業 ／ 2,450.78 ／ -0.06

22. 小売業 ／ 1,426.54 ／ -0.14

23. 石油・石炭製品 ／ 1,069.54 ／ -0.18

24. 医薬品 ／ 3,406.99 ／ -0.23

25. 精密機器 ／ 9,015.15 ／ -0.34

26. 電気機器 ／ 3,118.94 ／ -0.36

27. 陸運業 ／ 1,893.29 ／ -0.43

28. 鉱業 ／ 427.13 ／ -0.50

29. 情報・通信業 ／ 4,683.1 ／ -0.54

30. 証券業 ／ 349.37 ／ -0.78

31. 海運業 ／ 1,117.72 ／ -0.87

32. 不動産業 ／ 1,394.63 ／ -0.94

33. 空運業 ／ 225.3 ／ -1.04《FA》