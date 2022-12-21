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ＩＮＦＯＲＩＣＨ 初値1万0510円、公開価格の2.3倍、モバイルバッテリーシェアリングサービス運営／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:23JST ＜9338＞ ＩＮＦＯＲＩＣＨ 8100 -
上場2日目で公開価格（4600円）の2.3倍となる1万0510円で初値を付けた。主な事業はモバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」と付随するサイネージ広告の販売・運営。22年12月期の営業損益予想は15.48億円の赤字（前期実績19.37億円の赤字）。売上高はバッテリースタンドの新設などで前期比163.2％増の43.29億円に拡大するが、販管費が膨らむことから赤字が継続する見通し。《ST》
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