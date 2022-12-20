*07:29JST NY金：弱含みで1797.70ドル、ドル高を意識した売りが入る

NY金先物2月限は伸び悩み（COMEX金2月限終値：1797.70 ↓2.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比-2.50ドルの1797.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1793.20ドル-1808.60ドル。ロンドン市場の序盤で1808.60ドルまで買われたが、ニューヨーク市場ではドル高が意識され、換金目的の売りが増えた。通常取引終了後の時間外取引では1800ドルを下回る水準で推移。《FA》