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出来高変化率ランキング（13時台）～三信電気、ビザスクなどがランクイン

2022年12月19日 14:17

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記事提供元：フィスコ

*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～三信電気、ビザスクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月19日　13:44　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5816＞ オーナンバ　　　　 　613400 　78740　 679.02% 14.58%
＜7545＞ 西松屋チェ　　　　 　1835900 　256420　 615.97% 5.69%
＜4461＞ 第一工業　　　　　 　182800 　33180　 450.93% 1.85%
＜6905＞ コーセル　　　　　 　1169800 　220040　 431.63% 8.68%
＜8150＞ 三信電気　　　　　 　240100 　45520　 427.46% 8.79%
＜7537＞ 丸文　　　　　　　 　581500 　119160　 388.00% 7.23%
＜1814＞ 大末建　　　　　　 　189400 　44920　 321.64% -1.61%
＜4490＞ ビザスク　　　　　 　156500 　37180　 320.93% -7.75%
＜9263＞ ビジョナリーホールディングス 　3642000 　991040　 267.49% 9.95%
＜6047＞ Gunosy　　　 　4420400 　1244840　 255.10% -9.99%
＜3446＞ ジェイテックコーポレーション　 　2562200 　734280　 248.94% 2.83%
＜3968＞ セグエ　　　　　　 　218200 　64120　 240.30% -5.41%
＜3966＞ ユーザベース　　　 　1549300 　457380　 238.73% 0%
＜2749＞ JPHD　　　　　 　623600 　186340　 234.66% 4.27%
＜6918＞ アバール　　　　　 　174500 　52620　 231.62% 4.94%
＜5129＞ FIXER　　　　 　2011500 　622740　 223.01% -0.4%
＜6625＞ ジャルコHD　　　 　2347500 　731200　 221.05% 7.56%
＜1346＞ MXS225　　　 　37581 　12821.6　 193.11% -1.1%
＜7420＞ 佐鳥電機　　　　　 　138700 　47520　 191.88% 4.59%
＜6035＞ IRJ−HD　　　 　481600 　171040　 181.57% -0.16%
<5852> アーレスティ　　　 　563100 　200040　 181.49% -1.71%
<5834> SBIリーシング　 　485300 　182220　 166.33% 5.58%
<7378> アシロ　　　　　　 　602900 　240580　 150.60% -6.86%
<6552>* GameWith　 　247800 　99060　 150.15% -3.3%
<1343> REITETF　　 　352440 　142184　 147.88% -1.51%
<6125> 岡本工機　　　　　 　57000 　23280　 144.85% 3.3%
<4572>* カルナバイオ　　　 　368200 　151640　 142.81% -6.94%
<9260> Wismettac 　96300 　41400　 132.61% -0.28%
<6769> ザイン　　　　　　 　109000 　47320　 130.35% -0.89%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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