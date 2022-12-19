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出来高変化率ランキング（13時台）～三信電気、ビザスクなどがランクイン
*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～三信電気、ビザスクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月19日 13:44 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜5816＞ オーナンバ 613400 78740 679.02% 14.58%
＜7545＞ 西松屋チェ 1835900 256420 615.97% 5.69%
＜4461＞ 第一工業 182800 33180 450.93% 1.85%
＜6905＞ コーセル 1169800 220040 431.63% 8.68%
＜8150＞ 三信電気 240100 45520 427.46% 8.79%
＜7537＞ 丸文 581500 119160 388.00% 7.23%
＜1814＞ 大末建 189400 44920 321.64% -1.61%
＜4490＞ ビザスク 156500 37180 320.93% -7.75%
＜9263＞ ビジョナリーホールディングス 3642000 991040 267.49% 9.95%
＜6047＞ Gunosy 4420400 1244840 255.10% -9.99%
＜3446＞ ジェイテックコーポレーション 2562200 734280 248.94% 2.83%
＜3968＞ セグエ 218200 64120 240.30% -5.41%
＜3966＞ ユーザベース 1549300 457380 238.73% 0%
＜2749＞ JPHD 623600 186340 234.66% 4.27%
＜6918＞ アバール 174500 52620 231.62% 4.94%
＜5129＞ FIXER 2011500 622740 223.01% -0.4%
＜6625＞ ジャルコHD 2347500 731200 221.05% 7.56%
＜1346＞ MXS225 37581 12821.6 193.11% -1.1%
＜7420＞ 佐鳥電機 138700 47520 191.88% 4.59%
＜6035＞ IRJ−HD 481600 171040 181.57% -0.16%
<5852> アーレスティ 563100 200040 181.49% -1.71%
<5834> SBIリーシング 485300 182220 166.33% 5.58%
<7378> アシロ 602900 240580 150.60% -6.86%
<6552>* GameWith 247800 99060 150.15% -3.3%
<1343> REITETF 352440 142184 147.88% -1.51%
<6125> 岡本工機 57000 23280 144.85% 3.3%
<4572>* カルナバイオ 368200 151640 142.81% -6.94%
<9260> Wismettac 96300 41400 132.61% -0.28%
<6769> ザイン 109000 47320 130.35% -0.89%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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