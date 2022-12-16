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テラプローブ 2022年12月期11月度の月次連結売上高（速報）
記事提供元：フィスコ
*10:19JST テラプローブ---2022年12月期11月度の月次連結売上高（速報）
テラプローブ＜6627＞は15日、2022年12月期11月度の月次連結売上高（速報）を発表。
2022年12月期11月度の月次売上高は29.29億円（前年同期比18.3％増）、累計売上高は303.66億円（同29.7％増）となった。《SI》
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