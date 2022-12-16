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ＳＯＳＥＩ 年初来高値、イーライリリーと新規創薬提携契約締結、最大940億円のマイルストン受領／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:28JST ＜4565＞ ＳＯＳＥＩ 2193 +143
年初来高値。バイオ医薬品大手のイーライリリーと新規創薬提携契約を締結したと発表している。糖尿病や代謝性疾患を対象にGタンパク質共役受容体に作用する低分子の研究や開発、商業化を目指す。そーせいグループは契約一時金0.37億ドル（約50.13億円）を受領し、さらに開発・販売に応じた最大6.94億ドル（約940億円）のマイルストンに加えて段階的ロイヤリティを受領する権利を持つ。契約一時金は22年第4四半期に一括で受領する。《ST》
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