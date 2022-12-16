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NY金：下落で1787.80ドル、欧米政策金利の上昇を嫌気
記事提供元：フィスコ
*07:29JST NY金：下落で1787.80ドル、欧米政策金利の上昇を嫌気
NY金先物2月限は下落（COMEX金2月限終値：1787.80 ↓30.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比-30.90ドルの1787.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1782.00ドル-1819.70ドル。欧州銀行（ECB）の政策金利は大幅に上昇する可能性があることやドル高を意識した売りが強まり、一時1782.00ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に1789ドルを下回る水準で推移。《FA》
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