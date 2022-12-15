ニッソウ　ストップ高買い気配、株主優待制度導入、23年7月期第1四半期営業利益は135.2％増／新興市場スナップショット

*13:51JST ＜1444＞ ニッソウ 1960 カ -

ストップ高買い気配。新たに株主優待制度を導入すると発表している。23年以降の1月末と7月末、500株以上を保有する株主に商品と交換できる株主優待ポイントを贈呈する。500-599株保有で各1万ポイント。また、23年7月期第1四半期（22年8-10月）の営業利益は前年同期比135.2％増の0.71億円で着地した。首都圏北部施工センターの開設など事業拡大を進めた結果、利益が倍増した。通期予想は前期比12.0％減の1.93億円で据え置いた。《ST》