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MacbeeP ストップ高、23年4月期上期の営業利益44.4％増、既存案件拡大、新規案件の受注堅調／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:15JST ＜7095＞ MacbeeP 11280 +1500
ストップ高。23年4月期第2四半期累計（22年5-10月）の営業利益を前年同期比44.4％増の9.21億円と発表している。アナリティクスコンサルティング事業やマーケティングテクノロジー事業で既存案件の拡大や新規案件の受注が堅調に推移したことに加え、AIマーケティングプラットフォームのAlpha（東京都渋谷区）の完全子会社化が業績に寄与した。通期予想は前期比29.3％増の16.00億円で据え置いた。進捗率は57.6％に達している。《ST》
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