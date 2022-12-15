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クラシコム 大幅に4日続伸、23年7月期第1四半期の営業利益38.2％増、D2Cドメインなど伸長／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:14JST ＜7110＞ クラシコム 1424 +129
大幅に4日続伸。23年7月期第1四半期（22年8-10月）の営業利益を2.70億円と発表している。説明資料によると、前年同期比38.2％増。D2Cドメインで記念コンテンツの配信などが奏効して公式スマートフォンアプリが累計約238万ダウンロードに伸びたほか、ブランドソリューションドメインで案件単価や案件数が堅調に推移し、利益が拡大した。通期予想は前期比3.0-7.3％増の8.66億-9.03億円で据え置いた。進捗率は29.9-31.2％。《ST》
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