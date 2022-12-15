*02:49JST NY外為：欧州通貨堅調、ECB、BOEも追加利上げ控える

NY外為市場ではユーロやポンドが底堅く推移した。今週は、連邦公開市場委員会（FOMC）後に欧州中央銀行（ECB）の定例理事会、英中銀の金融政策での追加利上げを控えている。

ポンド・ドルは1.2360ドルから1.2424ドルまで上昇し日中高値を更新。ユーロ・ドルは1.0631ドルから1.0665ドルまで上昇した。ユーロ・円は143円54銭から143円98銭まで上昇。ポンド・は166円73銭の安値から167円77銭まで上昇した。《KY》