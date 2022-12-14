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ｔｒｉｐｌａ　上場来高値、23年10月期の営業利益予想は3倍、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット

2022年12月14日 09:19

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記事提供元：フィスコ

*09:19JST ＜5136＞ ｔｒｉｐｌａ 1795 +54
上場来高値。23年10月期の営業利益予想を前期比3.1倍の2.55億円と発表している。宿泊業界の外部環境の変化や各サービスの導入施設数が堅調に推移し、大幅な増益になる見通し。同時に発表した22年10月期の営業損益は0.83億円の黒字（前期実績1.36億円の赤字）で着地した。旅行需要の回復などで黒字に転換した上、会社計画（0.64億円の黒字）も上回った。《TY》

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