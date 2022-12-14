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今日の注目スケジュール：日銀短観、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(10-12月) 7 8
08:50 コア機械受注(10月) 0.5％ -4.6％
10:00 半導体産業の展示会「セミコンジャパン」が開幕(16日まで)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀
行)
13:30 鉱工業生産(10月) -2.6％
13:30 設備稼働率(10月) -0.4％
スカイマークが東証グロースに新規上場(公開価格:1170円)
大栄環境が東証プライムに新規上場(公開価格:1350円)
＜海外＞
06:45 NZ・経常収支(7-9月) -102.00億NZドル -52.24億NZドル
15:30 印・卸売物価指数(11月) 6.30％ 8.39％
16:00 英・消費者物価コア指数(11月) 6.6％ 6.5％
16:00 英・生産者物価産出指数(11月) 16.4％ 17.2％
17:00 南ア・消費者物価指数(11月) 7.5％ 7.6％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(10月) -1.2％ 0.9％
21:00 ブ・経済活動(10月) 0.05％
22:30 米・輸入物価指数(11月) -0.5％ -0.2％
25:00 露・GDP(7-9月) -4.0％
28:00 米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表 4.50％ 4.00％
印・貿易収支(11月、15日までに) -258億5000万ドル -269億1170万ドル
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
欧・EU・東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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