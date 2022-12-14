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今日の注目スケジュール：日銀短観、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など

2022年12月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(10-12月)　7　8
08:50　コア機械受注(10月)　0.5％　-4.6％
10:00　半導体産業の展示会「セミコンジャパン」が開幕(16日まで)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀
行)
13:30　鉱工業生産(10月)　　-2.6％
13:30　設備稼働率(10月)　　-0.4％


スカイマークが東証グロースに新規上場(公開価格:1170円)

大栄環境が東証プライムに新規上場(公開価格:1350円)


＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(7-9月)　-102.00億NZドル　-52.24億NZドル
15:30　印・卸売物価指数(11月)　6.30％　8.39％
16:00　英・消費者物価コア指数(11月)　6.6％　6.5％
16:00　英・生産者物価産出指数(11月)　16.4％　17.2％
17:00　南ア・消費者物価指数(11月)　7.5％　7.6％
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(10月)　-1.2％　0.9％
21:00　ブ・経済活動(10月)　　0.05％
22:30　米・輸入物価指数(11月)　-0.5％　-0.2％
25:00　露・GDP(7-9月)　　-4.0％
28:00　米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表　4.50％　4.00％


印・貿易収支(11月、15日までに)　-258億5000万ドル　-269億1170万ドル

米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

欧・EU・東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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