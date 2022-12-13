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13日の日本国債市場概況：債券先物は148円05銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:10JST 13日の日本国債市場概況：債券先物は148円05銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年3月限
寄付148円10銭 高値148円12銭 安値148円00銭 引け148円05銭
売買高総計1481枚
2年 443回 -0.020％
5年 154回 0.125％
10年 368回 0.245％
20年 182回 1.085％
債券先物3月限は、148円10銭で取引を開始。米国の11月消費者物価指数発表や連邦公開市場委員会（FOMC）開催を控えて金利が上昇したほか、財務省の流動性供給入札の結果はやや弱めとの見方もあって売りが優勢になり、148円12銭から148円00銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.35％、10年債は3.59％、30年債は3.55％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は1.94％、英国債は3.20％、オーストラリア10年債は3.39％、NZ10年債は4.11％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19:00 独・12月ZEW景気期待指数（予想：-26.4、11月：-36.7）
・19:30 英中銀金融安定報告
・22:30 米・11月消費者物価指数（前年比予想：+7.3％、10月：+7.7％）
・03:00 米財務省・30年債入札
・米連邦公開市場委員会（FOMC、14日まで）《KK》
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